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أخبار العالم

بعد البحرين.. الكويت تطالب رعاياها بمغادرة العراق فورا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعت وزارة خارجية الكويت، اليوم الجمعة رعاياها في العراق إلى مغادرته فورا، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

وقال بيان رسمي للوزارة: "الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق والتريث وعدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد قالت في بيان نشرته أمس "تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين الكرام إلى عدم السفر لجمهورية العراق الشقيقة في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق، كما تدعو كافة المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم".

كما دعا البيان المواطنين المتواجدين في العراق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة القتلى في البلاد إلى 29 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
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