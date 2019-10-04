Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الرد الفصل على عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها في الإسلام.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
الإجابة المقنعة للرد
الإجابة المقنعة للرد على عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل الزوجة عليها أن تطبخ وتغسل لزوجها في البيت أم لا؟

وأجاب جمعة، في فيديو له، أن المكتوب في الكتب والتراث ليس على الزوجة خدمة زوجها في البيت وهذه ليست دعوة الزوجات للتمريض، منوها أن الإمام النووي يقول "وتلك سنة حسنة سارت عليها نساء المؤمنين لها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين".

وأشار إلى أن هذا المفهوم الفقهي يفيد الرجل بأمر عظيم وهو النظر لزوجته بعين الإعتبار وأنها صاحبة منة وفضل عليه وليس عليه أن ينظر إليها باحتقار وأنه ذكر وهي أنثي بل عليه أن يشكره يوميا في كل صباح، فتسعد المراة وتعم السعادة على البيت ويحتويه الإستقرار.

وأوضح، أنه ينبغي علينا أن علينا أن نفرق بين المباح والمتاح والفرض والفضل، فهناك فرق بين النص وتفسيره وتطبيقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز التداوي بالمحرم مع وجود دواء مباح أقل فاعلية؟ علي جمعة يرد

دعاء لحفظ الزوج المسافر من كل مكروه

تهذيب الحواجب .. حكم النمص للرجال والنساء

ترشيحاتنا

ننشر حيثيات الحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام الحدود الشرقية

تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة

صدمة.. الحكومة تمنع ترخيص السيارات بعد مرور 10 سنوات على إنتاجها.. برلمانيون: قرار يحافظ على الصحة العامة.. ومطالب بتطوير الأتوبيسات للعمل بالطاقة الكهربائية

فيديو جراف|منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019

3 حكام مصريين يثيرون الجدل خلال أسبوع واحد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة وتغلق التعليقات

بجمبسوت أنيق .. نيرمين الفقي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور