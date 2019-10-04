Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الثقافة تنعى الناقد والمترجم إبراهيم فتحى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تنعي وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الناقد والمترجم الكبير ابراهيم فتحى الذى غيبه الموت اليوم الخميس 3 أكتوبر بالعاصمة الإنجليزية لندن عن عمر يناهز 89 عام بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل احد العلامات المضيئة في مجال النقد والترجمة ومن أهم نقاد جيل الستينيات وأبرز المساهمين فى إثراء الحياة السياسية والفكرية فى مصر والعالم العربى .

يذكر أن إبراهيم فتحى تخرج فى كلية الطب ، ترجم ووضع عددا من الكتب المتميزة ، بدأ مشواره العملي بترجمة رواية الهزيمة للكاتب الروسى فانسسيف ثم كتب مئات المقالات والأبحاث التى نشرت فى دوريات عدة، تم تكريمه من وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة عن مجمل أعماله التى أثرت الحياة الفكرية.

ساهم فى تأسيس مجلة "جاليرى 68" التى قدمت ثقافة نوعية شارك فيها عدد من الكتاب والشعراء والمثقفين، كما ساهم فى تأسيس جمعية "كتاب الغد" التى كان لها أثرا عظيما فى الحياة الثقافية والفكرية والسياسة منذ نهاية الستينيات، من اشهر ترجماته قواعد الفن لبيير بورديو، أزمة المعرفة التاريخية لبول فيين، المنطق الجدلى لهنرى لوفيفر، موسوعة النقد الأدبى "الرومانسية" ، ومن مؤلفاته الفكرية "الماركسية وأزمة المنهج"، "هنرى كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية"، "الخطاب الروائى والخطاب النقدى فى مصر" القصة القصيرة والخطاب الملحمى عند نجيب محفوظ وغيرها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

المقاصة: هزيمتنا أمام الزمالك بفعل فاعل كما حدث فى مباراة الكأس.. فيديو

بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت

غادة رجب توضح سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.. فيديو

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على حكم مباراة الزمالك والمقاصة

زاهي حواس: رفضت ركوب أوباما الجمل.. ويكشف أسرارا خاصة بمقابر الأنبياء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيك وأنيقة.. وعد بإطلالة جديدة تبهر الجمهور

بجامب سوت شورت.. نانسي عجرم بإطلالة باللون الأسود في TheVoiceKids

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها