بعد هزيمة فريقه.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا لإلغاء تسلم جائزة المباراة.. شاهد

"، وكتب فيه: "نظرا لعدم وجود توقع صحيح ومطابق للشروط فقد تم إلغاء الجائزة لهذه المباراة ...".



وحاز المنشور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: مش عشان الفريق خسر تعمل كدة يا مستشار ..بالتوفيق فيما هو قادم وان شاء الله الصعود..فرق النقاط بدأ يزيد وعايزين نصعد لدوري الدرجة الأولي.



يذكر أن نادي الميريا انهزم أمس من نادى ريال سبورتينج بنتيجة ٤ /٢ .

نشر تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الإسباني منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك