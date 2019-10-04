رضا عبد العال لـ ميتشو: إنت عندك صفقات تاخد بيها الدوري من الدور الأول .. فيديو

وجه رضا عبد العال نجم الزمالك السابق رسالة قاسية إلى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، بعد الفوز الباهت على مصر المقاصة بهدف نظيف في الدوري الممتاز.



وقال عبد العال خلال تصريحاته على قناته الرسمية، أن الزمالك يمتلك صفقات يستطيع أن يفوز بالدوري من الدور الأول، وأن ما يقدمه الفريق في الفترة الحالية لا يبشر بالمركز الرابع.



وأضاف عبد العال أن ميتشو حكم على بن شرقي بالموت بسبب ما يفعله في توزيع المهام، مشيرًا الى أن بن شرقي يعتبر هو أفضل لاعب في الزمالك مهارة وأداء ولياقة بدنية.



وتابع نجم الزمالك السابق متسائلًا:" لماذا ميتشو مصر على شيكابالا؟ يعتبر شيكابالا مهاريًا قوي ولكن له مباريات محددة ولا يصلح لجميع المباريات والأدوار المسندة اليه.