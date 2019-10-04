طريقة عمل بروفيترول قهوة بأسهل الخطوات

بروفيترول قهوة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير بروفيترول قهوة
-عجينة الشو
100 جرام زبدة
140 جرام دقيق
250 مل ماء
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 بيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا
خل
- كريم باتسيير
500 مل حليب
100 جرام سكر
2 بيض
60 جرام نشا ما يعادل ٤ ملعقة كبيرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
قهوة سريعة الذوبان
- للتقديم
سكر بودرة
صوص كراميل
طريقة تحضير بروفيترول قهوة
-للشو
* يضاف الدقيق مع الملح ويخلطا على النار حتى تجفف العجينة تماما
* تفرغ العجينة في وعاء آخر ويضاف البيض تدريجيا مع الخلط أو الخفق وإضافة الفانيليا
* توضع العجينة في كيس حلواني وتشكل على صينية مغطاة بورق الزبدة
* تخبز في درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق وتترك لتبرد
* تحشى بحشوات الكريم باتسيير المختلفة حسب الرغبة
الكريم باتسيير
* يرفع اللبن في إناء على النار حتى يغلي
* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والنشا ويقلب في قليل من اللبن الدافئ
* يضاف الخليط على اللبن ويقلب حتى يتكاثف ثم يرفع عن النار
* ينقل إلى بولة وتضاف إليه قهوة سريعة الذوبان
* يوضع في كيس حلواني لتزيين عجينة الشو حسب الرغبة
* يرش السكر البودرة وصوص الشوكولاتة و تقدم بالهنا
مقادير بروفيترول قهوة
-عجينة الشو
100 جرام زبدة
140 جرام دقيق
250 مل ماء
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 بيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا
خل
- كريم باتسيير
500 مل حليب
100 جرام سكر
2 بيض
60 جرام نشا ما يعادل ٤ ملعقة كبيرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
قهوة سريعة الذوبان
- للتقديم
سكر بودرة
صوص كراميل
طريقة تحضير بروفيترول قهوة
-للشو
* يضاف الدقيق مع الملح ويخلطا على النار حتى تجفف العجينة تماما
* تفرغ العجينة في وعاء آخر ويضاف البيض تدريجيا مع الخلط أو الخفق وإضافة الفانيليا
* توضع العجينة في كيس حلواني وتشكل على صينية مغطاة بورق الزبدة
* تخبز في درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق وتترك لتبرد
* تحشى بحشوات الكريم باتسيير المختلفة حسب الرغبة
الكريم باتسيير
* يرفع اللبن في إناء على النار حتى يغلي
* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والنشا ويقلب في قليل من اللبن الدافئ
* يضاف الخليط على اللبن ويقلب حتى يتكاثف ثم يرفع عن النار
* ينقل إلى بولة وتضاف إليه قهوة سريعة الذوبان
* يوضع في كيس حلواني لتزيين عجينة الشو حسب الرغبة
* يرش السكر البودرة وصوص الشوكولاتة و تقدم بالهنا