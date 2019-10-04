طريقة عمل بروفيترول قهوة بأسهل الخطوات

بروفيترول قهوة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير بروفيترول قهوة

-عجينة الشو

100 جرام زبدة

140 جرام دقيق

250 مل ماء

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

خل



- كريم باتسيير

500 مل حليب

100 جرام سكر

2 بيض

60 جرام نشا ما يعادل ٤ ملعقة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قهوة سريعة الذوبان



- للتقديم

سكر بودرة

صوص كراميل



طريقة تحضير بروفيترول قهوة

-للشو

* يضاف الدقيق مع الملح ويخلطا على النار حتى تجفف العجينة تماما

* تفرغ العجينة في وعاء آخر ويضاف البيض تدريجيا مع الخلط أو الخفق وإضافة الفانيليا

* توضع العجينة في كيس حلواني وتشكل على صينية مغطاة بورق الزبدة

* تخبز في درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق وتترك لتبرد

* تحشى بحشوات الكريم باتسيير المختلفة حسب الرغبة



الكريم باتسيير

* يرفع اللبن في إناء على النار حتى يغلي

* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والنشا ويقلب في قليل من اللبن الدافئ

* يضاف الخليط على اللبن ويقلب حتى يتكاثف ثم يرفع عن النار

* ينقل إلى بولة وتضاف إليه قهوة سريعة الذوبان

* يوضع في كيس حلواني لتزيين عجينة الشو حسب الرغبة

* يرش السكر البودرة وصوص الشوكولاتة و تقدم بالهنا



