3 حكام مصريين يثيرون الجدل خلال أسبوع واحد .. فيديو

تبقى الأخطاء أو الهفوات التحكيمية هي جزء أصيل لا يغير من لعبة كرة القدم، بعضاَ من الدوريات المدربين يتقبلها والبعض الآخر يشن هجومًا لازعلًا على الحكم المخاطي دون رحمة، بل في بعض الأحيان اتهامه بـ"الرشوة" .



وشهد الأسبوع المنصرم 3 حالات تحكيمية مثيرة للجدل لـ 3 حكام مصريين، آخرها منذ ساعات قليلة للحكم الدولي محمد عادل أثناء مباراة الزمالك ومصر المقاصة.



وفيما يلي نعرض بالفيديو الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الأسبوع الجاري:



- إبراهيم نور الدين والنجم التونسي



شهدت مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه أشانتي كوتوكو، ركلة جزاء من وحي الخيال للحكم المصري إبراهيم نور الدين ضمن إياب الدور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واحتسب الحكم المصري إبراهيم نور الدين، ركلة جزاء غريبة لصالح النجم الساحلي التونسي على أشانتي كوتوكو، بعدما ارتطمت برأس المدافع الغاني .



- جهاد جريشة والإسماعيلي



أصدر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بيانًا ناريا بشأن الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها فريق الكرة فى مباراته الأخيرة ضد المصرى على يد الحكم الدولى جهاد جريشة.



وتلقى فريق الدراويش خسارة أمام نظيره البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف عبر احتساب جريشة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، أثارت سخطًا جماهيرًا كبير على الحكم المونديالي .



- محمد عادل والزمالك



شهدت مباراة الزمالك مع مصر المقاصة عددًا من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بعد تجاهل محمد عادل ركلتي جزاء لصالح أصحاب الأرض الفريق الفيومي .



أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن أخطاء محمد عادل حكم لقاء المقاصة والزمالك كانت واضحة، مشيرا إلى أنه تجاهل احتساب ركلتي جزاء لمصلحة الفريق الفيومي خلال اللقاء.

