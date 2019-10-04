Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 حكام مصريين يثيرون الجدل خلال أسبوع واحد .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تبقى الأخطاء أو الهفوات التحكيمية هي جزء أصيل لا يغير من لعبة كرة القدم، بعضاَ من الدوريات المدربين يتقبلها والبعض الآخر يشن هجومًا لازعلًا على الحكم المخاطي دون رحمة، بل في بعض الأحيان اتهامه بـ"الرشوة" .

وشهد الأسبوع المنصرم 3 حالات تحكيمية مثيرة للجدل لـ 3 حكام مصريين، آخرها منذ ساعات قليلة للحكم الدولي محمد عادل أثناء مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وفيما يلي نعرض بالفيديو الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الأسبوع الجاري:

- إبراهيم نور الدين والنجم التونسي

شهدت مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه أشانتي كوتوكو، ركلة جزاء من وحي الخيال للحكم المصري إبراهيم نور الدين ضمن إياب الدور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واحتسب الحكم المصري إبراهيم نور الدين، ركلة جزاء غريبة لصالح النجم الساحلي التونسي على أشانتي كوتوكو، بعدما ارتطمت برأس المدافع الغاني .

- جهاد جريشة والإسماعيلي

أصدر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بيانًا ناريا بشأن الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها فريق الكرة فى مباراته الأخيرة ضد المصرى على يد الحكم الدولى جهاد جريشة.

وتلقى فريق الدراويش خسارة أمام نظيره البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف عبر احتساب جريشة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، أثارت سخطًا جماهيرًا كبير على الحكم المونديالي .

- محمد عادل والزمالك

شهدت مباراة الزمالك مع مصر المقاصة عددًا من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بعد تجاهل محمد عادل ركلتي جزاء لصالح أصحاب الأرض الفريق الفيومي .

أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن أخطاء محمد عادل حكم لقاء المقاصة والزمالك كانت واضحة، مشيرا إلى أنه تجاهل احتساب ركلتي جزاء لمصلحة الفريق الفيومي خلال اللقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

بالفيديو .. إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء خيالية في مباراة النجم الساحلي وكوتوكو

بيان ناري لـ الإسماعيلي يهاجم جهاد جريشة بسبب أخطاء لقاء المصري

إبراهيم نور الدين حكما للقاء جيبوتي وجامبيا فى تصفيات كان 2021

ترشيحاتنا

جينيراسيون يواصل التصعيد أمام الزمالك ويستعين بأكبر منصب بالكاف

شاهد.. تايلاندية تنجو من الموت بأعجوبة

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة

اخبار الفن.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت.. أمير كرارة يجسد قصة الشهيد أحمد منسي

مخاطر بالجملة.. ميدو يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والمقاصة

تركي آل شيخ يبحث عن العم محمود: دلوني عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيك وأنيقة.. وعد بإطلالة جديدة تبهر الجمهور

بجامب سوت شورت.. نانسي عجرم بإطلالة باللون الأسود في TheVoiceKids

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها