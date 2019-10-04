Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال يوجه رسالة لمرتضى منصور: الحق الزمالك في خطر .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال رضا عبد العال نجم الزمالك السابق إن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قام بتوفير العديد من الصفقات المميزة للفريق الأبيض ولكن أين المدير الفني.

وأضاف عبد العال خلال تصريحاته على قناته الرسمية، أن أداء الزمالك في المباريات السابقة غير مبشر بأن يفوز بأي بطولة، سواء محلية أو أفريقية.

ووجه رسالة إلى مرتضى منصور قائلا: "الحق الزمالك يا معالي المستشار الزمالك في خطر ولابد أن تتدخل وخطأ العام الماضي مع جروس لا نريد أن يتكرر".

وتابع نجم الزمالك السابق: "50% من جمهور الزمالك هيجيله جلطة بسبب أداء مباراة المقاصة ولا نعلم ما هو قادم".

وأشار عبد العال إلى أنه يوجد لاعبين لا تستطيع ان تحمل قدميها من على الأرض، ولكن المجاملات تضع الزمالك في مأزق ولابد من وقفة قوية من المستشار مرتضى منصور وإعادة الحسابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبد العال: فايلر أثبت أنه مدرب عبقري وميتشو بعيد عن كرة القدم .. فيديو

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن طبيعة بث مباراة أسوان في الدوري

اخبار الرياضة.. طريقة بث مباراة الأهلي وأسوان..3 صفقات من خالد مرتجي..كلوب يعلق على غياب صلاح..الزمالك عقدة ميدو

الزمالك يهزم المقاصة 1-0 .. وخناقة وطرد لـ طارق حامد بعد نهاية المباراة.. فيديو

رغم أزمة لقاء برج العرب.. كاف يكشف سر دعوة الزمالك وبطل السنغال لـ قرعة دورى المجموعات

احترام من فضلك.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيك وأنيقة.. وعد بإطلالة جديدة تبهر الجمهور

بجامب سوت شورت.. نانسي عجرم بإطلالة باللون الأسود في TheVoiceKids

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها