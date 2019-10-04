Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق في خطاب للمتظاهرين: نحن اليوم بين خياري الدولة أو اللادولة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
Advertisements
أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعيش في الوقت الراهن بين خياري الدولة أو اللادولة.

وأضاف عبد المهدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة "السومرية" العراقية:"اليوم لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته، وسنقدم مشروعًا خلال الفترة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا لتوفير حد أدنى للدخل يضمن لكل عائلة العيش بكرامة".

وتابع: "يجب علينا أن نعيد الحياة لطبيعتها في كل المحافظات واحترام سلطة القانون، وحظر التجوال بشكل مؤقت كان خيارًا صعبًا ولكن لا غنى عنه، وهناك من يحاول استغلال التظاهرات السلمية وبعض الشعارات كشفت عن محاولة لركوبها وتسييسها".

واستطرد قائلًا: "رفعنا مقترحات لمجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي بما يعزز شفافيته، واتفقنا على إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، فلا بد من مساعدة الحكومة على تأدية واجباتها تجاه الشعب العراقي".

وقال: "حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر، ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن تحقيق كل الأحلام خلال سنة واحدة، لكني أتحمل مسؤولية قيادة الدفة في هذه المرحلة الحساسة، ونطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".

وذكر أن مجلس الوزراء قرر قبل أيام بإجراء قانوني تنحية 1000 موظف حكومي اتهموا بالفساد ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلًا.

وأكد أن العراق يمتلك اليوم أفضل العلاقات الخارجية والعالم ينظر باحترام وتقدير لسياستنا، معربًا عن شكره للمتظاهرين "الذين قدموا مطالبهم بسلمية كاملة وكذلك في الأجهزة الأمنية لما تحملوه طيلة الأيام الماضية من أجل الدفاع عن العراق ونظامه الدستوري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يتهم إسرائيل بضرب مواقع الحشد الشعبي

مجلس الأمن الوطني بالعراق يؤكد على حرية التظاهر ويستنكر الأعمال التخريبية

استقرار الأوضاع في العراق.. وحظر تجوال في محافظة ذي قار

بعد مظاهرات بغداد.. انقطاع الإنترنت بالكامل في جميع أنحاء العراق

العراق يغلي وسط احتجاجات واسعة وحظر للتجوال.. والتحالف الدولي يؤكد سلامة منشآته في بغداد.. أبرز مانشيتات الصحف السعودية

اتساع رقعة المظاهرات في مدن العراق وتأهب للجيش.. الحكومة تؤكد حق التظاهر وتدين المخربين.. إجراءات أمنية مشددة لإعادة الهدوء للشارع.. ودراسة عاجلة لطلبات المتظاهرين.. وإيران حاضرة بشعارات المحتجين

ترشيحاتنا

بعد تخفيضها .. تعرف على أسعار البنزين 80 و 92 و 95 الجديدة

شاهد.. أحمد صيام يحتفل بخطبة ابنته آية

ليس صالح فقط .. 4 لاعبين ينتظرون قبلة الحياة فى الأهلى مع فايلر

اسعار البنزين اليوم .. تعرف على حجم التوفير لـ سيارتك بعد التسعيرة الجديدة

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

أمير كرارة يعلق على اختياره لتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

بـ القميص الكاروهات.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة

قادة ومسئولو الإمارات يهنئون رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد عودته