أحمد بدير: أنا رجل فقير في فيلم "اللي خلف مانمش"

قال الفنان أحمد بدير: إنه سعيد بتجربة السينمائية الجديدة من خلال فيلم "اللي خلف مانمش" المقرر عرضه بدور العرض الفترة المقبلة.





أضاف في تصريح لصدى البلد: أقوم حاليا بتصوير مشاهدي في فيلم "اللي خلف ما نمش" إخراج أشرف نادر، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي وأقوم بدور رجل فقير يجد أموالا كثيرة بالصدفة البحتة تجعله يعيش برفاهية مبالغ فيها فيغير سلوكه إلى الأسوأ، حيث يتكبر على من حوله ويستغني عن عائلته من أجل المال.



