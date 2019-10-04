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فن

أحمد بدير: أنا رجل فقير في فيلم "اللي خلف مانمش"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيرى نبيل
قال الفنان أحمد بدير: إنه سعيد بتجربة السينمائية الجديدة من خلال فيلم "اللي خلف مانمش" المقرر عرضه بدور العرض الفترة المقبلة.

أضاف في تصريح لصدى البلد: أقوم حاليا بتصوير مشاهدي في فيلم "اللي خلف ما نمش" إخراج أشرف نادر، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي وأقوم بدور رجل فقير يجد أموالا كثيرة بالصدفة البحتة تجعله يعيش برفاهية مبالغ فيها فيغير سلوكه إلى الأسوأ، حيث يتكبر على من حوله ويستغني عن عائلته من أجل المال.

يذكر أن آخر أعماله الدرامية "مسلسل "كتف قانوني" يشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.
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