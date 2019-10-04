عدلي القيعي يفجر مفاجأة بشأن تصريحاته المسيئة بشأن أزمة الزمالك و جينيراسيون السنغالي

كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن حقيقة تصريحاته المسيئة على لسانه بشأن أزمة فريق الزمالك و جينيراسيون السنغالي في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأكد القيعي في تصريحات عبر قناة " الأهلي " أن تصريحاته يتم تحريفها بشكل يغضب الجماهير مشددا أن رد إعلامي الزمالك على تلك التصريحات المحرفة خطأ كبير وسوف يواجهه بالتجاهل وعدم الرد حتى لا تتفاقم الأزمة بين الناديين.



وأضاف أنه يجب على مسؤولي الأهلي والزمالك تهدئة الأمور خلال الفترة المقبلة والتركيز فقط في مصلحة الناديين.



أما بشأن رأيه بأزمة الزمالك و جينيراسون السنغالي فأكد أن الزمالك لم يرتكب أي خطأ وأن الازمة اندلعت بسبب أخطاء الاتحاد الافريقي " الكاف " .