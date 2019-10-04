أحمد بدير: العرض الحصري على قناة فضائية يفيد العمل الدرامي

قال الفنان أحمد بدير بانه لن ينزعج من فكرة عرض المسلسلات حصريا على القنوات الفضائية خاصة أن مسلسل "حكايتي " تم عرضه حصري .



أضاف في تصريح لصدى البلد : الحصري يفيد القنوات، لكن أي فنان يفضل أن عمله يشاهده أكبر قدر من الجمهور خاصة ان شهر رمضان مواعيده غير منظمة ولكن الجمهور عندما يفضل أن يشاهد نجم يحث عنه في جميع القنوات بالإضافة إلى أنه ينتظر عمله.



مسلسل "كتف قانوني" يشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.