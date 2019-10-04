غدا.. عرض "أمير البهجة" بنادى سينما أوبرا الإسكندرية

يعرض نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فيلم "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر فى السابعة مساء غدا الجمعة، ويتناول العمل حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزى.



تضمن الفيلم شهادات لعدد من الضيوف عن الفنان محمد فوزى ومنهم الموسيقار عمار الشريعى والناقد السينمائى إمام عمر وعازفة الفلوت د.رانيا يحيى والمطرب أحمد إبراهيم ود.منير فوزى نجل الفنان الراحل وأخيرا المخرج السينمائى القدير د.سمير سيف، وقام المخرج سامى محمد على بعمل المونتاج إهداء للفيلم وأيضا مشاركة الموسيقار محمود طلعت بعمل المكساج وإعداد الموسيقى.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور يديرها الناقد السينمائى إسلام أحمد على .