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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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فن

أحمد بدير: راضي عن مسلسل حكايتي بعد نجاحه الجماهيري

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيرى نبيل
قال الفنان أحمد بدير أن مسلسل " حكايتي " للفنانة ياسمين صبري ، الذي عرض رمضان الماضي حقق نجاحا جماهيريا له ردود أفعال قوية .

أضاف في تصريخ لصدى البلد : الحمد الله راضي عن مسلسل "حكايتي " فردود الأفعال كانت قوية بالنسبة للعمل باكمله فهناك مجهود كبير بذل في العمل وهذا ظهر من خلال النجاح الكبير ، فكانت بعذ الحلقات تدخل ترند على اليوتيوب ففكرة العمل كانت جديدة بالإضافة الي أداء ياسمين صبري فهي فنانة موهوبة ولديها الكثير لكي تقدمه الفترة المقبلة .

المسلسل بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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