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منوعات

شاهد.. امرأة مشردة تغني في محطة مترو وتبهر الجميع بصوتها الملائكي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
استطاعت امرأة مشردة أن تبهر كافة المتواجدين في محطة لمترو الأنفاق بمدينة "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية، بفضل موهبتها في الغناء وصوتها العذب، الذي وصفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بـ"الملائكي"؛ وفي الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو لهذه السيدة وهي تبدع في الغناء الأوبرالي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد قرابة مليون مشاهدة، كما تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية.

وأبدى الكثير من رواد مواقع التواصل إعجابهم بموهبتها، معربين عن أملهم في أن يساعدها ذلك الفيديو على الوصول إلى النجومية والتمتع بحياة أفضل.

وكانت إدارة شرطة مدينة "لوس أنجلوس" قد قامت بنشر ذلك الفيديو على موقع "تويتر"، بعد أن التقطه شرطي كان يعمل في المحطة بالصدفة؛ وظهرت هذه السيدة، التي أفاد تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بأنها تُدعى "إميلي زاموركا" وتبلغ من العمر 52 عامًا، خلاله وهي تحمل عدة حقائب وتقوم بسحب عربة كبيرة في محطة المترو أثناء الغناء.

وأشار متحدث باسم مجلس مدينة "لوس أنجلوس" إلى أن هذه السيدة بلا مأوى منذ ثلاث سنوات.

وقالت "زاموركا" في تصريح لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إنها انتقلت من روسيا إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، وقد تعلمت العزف على آلة الكمان والبيانو، وكذلك الغناء من خلال محاكاة فناني الأوبرا على شاشات التلفزيون.

وذكر تقرير نشره موقع "TMZ" الأمريكي أن "زاموركا" تلقت عرضًا من قبل منتج موسيقي؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر أيضًا عدد من صفحات جمع التبرعات التي تهدف إلى مساعدتها في العثور على مسكن وشراء آلة موسيقية جديدة.


شاهد.. امرأة مشردة تغني في محطة مترو وتبهر الجميع بصوتها الملائكي
شاهد.. امرأة مشردة تغني في محطة مترو وتبهر الجميع بصوتها الملائكي
شاهد.. امرأة مشردة تغني في محطة مترو وتبهر الجميع بصوتها الملائكي
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