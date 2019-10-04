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فن

خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
ابنه أحمد صيام
ابنه أحمد صيام
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شيرى نبيل
احتفل الفنان أحمد صيام، بخطبة ابنته آية الله على الشاب محمد شوقي، من خارج الوسط الفني، في حضور والدة العروس رانيا فتح الله.

حرص الفنان أحمد صيام على أن تكون الخطبة في جو بعيد عن الإعلام، ولم يحضر الحفل سوى الأهل والأصدقاء.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي تم عرضها للفنان أحمد صيام، هو مشاركته في مسلسل "زلزال"، للفنان محمد رمضان، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.​
خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور
خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور
خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور
خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور
خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور
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