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حوادث

عايرته برسوبه.. حبس طالب ثانوي قتل شقيقته خنقا بالجيزة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس طالب ثانوي 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقته خنقا بملاءة سرير بعد معايرتها له برسوبه.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت التحريات لمباحث الجيزة عن ملابسات قتل طفل لشقيقته بميدان الجيزة، حيث تبين أنه تشاجر معها لنعتها الدائم له بأنه "فاشل" فتخلص منها بخنقها.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم زياد 17 سنة طلب بالصف الثالث الثانوي مدرسة الاورمان بنين قام بقتل شقيقته نوران ١٤ سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بعدما تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة بالجيزة.

انتقلت قوات مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأشار الفحص المبدئي، إلى أن المتهم خنق شقيقته بـ"ملاءة سرير" لمعايرتها لها برسوبه في مادة دراسية وتلقيبه بـ "الفاشل" .
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