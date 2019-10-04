Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضابط يصوب بندقيته في وجه الكاميرا.. صورة صادمة خلال احتجاجات هونج كونج.. صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
بندقية في وجه الكاميرا
بندقية في وجه الكاميرا
Advertisements
عزة عاطف
أدار عدسة كاميرته في كل اتجاه ليسجل اللقطات الهامة في مظاهرات "هونج كونج"، وفجأة توقفت اللقطة عند فوهة بندقية وجهها أحد الضباط إلى عدسة الكاميرا مباشرة، صورة من ضمن الصور التي لن تتكرر، والتي تلخص استهداف الصحافة وحرية التعبير.

كان الأمريكي «آرون ليروكس» المصور الحر، يوثق عملية اعتقال عندما وجد نفسه محاطًا برجال شرطة مكافحة الشغب بالقرب من محطة مترو برينس إدوارد، وهي واحدة من النقاط المشهورة في المدينة.

يحكي لصحيفة مترو "عندما تبدأ الشرطة في الاعتقال، عادة يقوم 2 أو 3 من الضباط بالقبض على المشتبه فيه بينما يشكل الآخرون طوقًا لمحاصرتهم، وقد كنت داخل هذا الطوق التقط الصورة عندما بدأوا في التجمع من حولي، 'رآني أحد الضباط ثم أتى على الفور ووضع ضوء الفلاش في وجهي، فانتقلت إلى اليمين قليلًا والتقطت صورة أخرى.

"في تلك اللحظة، كان الشرطي قريبًا بدرجة كبيرة جدًا مني وصوب فوهة بندقيته في وجه الكاميرا"، ويضيف آرون "كان يصرخ كالمجانين، يصرخ بشيء مثل"تراجع.. أو سأطلق النار"، لقد كان يدفعني بالبندقية، "وأتى اثنان من رجال شرطة مكافحة الشغب ورائي وشعرت بأيديهم تمسك بي.

وللصدمة يقول "لقد نقلت إلى خارج محيط الشرطة بسرعة كبيرة، بينما توجه إلي أحد العمال المتطوعين الطبيين في الاحتجاج وقال لي "هذا الرجل كان سيطلق عليك النار بالفعل".

في تلك اللحظة لم يفكر آرون في أي شيء إلا أنه كان يؤدي وظيفته فقط، ويتابع "لكن عندما أنظر إلى الوراء وأدقق في الصورة وفي عينيه، أستطيع أن أرى مدى خطورة ذلك، إنه ضابط الشرطة "خائف"، لقد خرج للتو من سباق ضد المحتجين وكان متعبا، هؤلاء الضباط بالذات يخرجون كل ليلة، فيبدو أنه مرهق للغاية جسديًا وعقليًا وربما كان خائفًا، "هذا وضع خطير حيث تشعر بالتعب والخوف وتعتقد أن لديك قوة!".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة تسببت في تقديم الشرطة الأمريكية اعتذارا لمواطن

شرطة هونج كونج تعتقل 5 متظاهرين في المطار

الأوضاع في هونج كونج بعد أزمة التظاهرات.. استئناف الرحلات في المطار.. اعتقال 5 أشخاص بسبب عملية احتجاز.. والرئيس الأمريكي يكشف الدور الصيني في الأزمة.. وبكين ترد

هونج كونج تستعد لمزيد من الاحتجاجات ودعوات دولية للهدوء

أول تصريح علني لزعيمة هونج كونج منذ تصاعد الاحتجاجات: العنف أصبح أكثر خطورة

زعيمة هونج كونج: العنف لن يحل المشاكل

ترشيحاتنا

تعليق صادم من نجم الزمالك عقب فوز الفريق أمام مصر المقاصة

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة

زلزال في أسعار اللحوم بـ قنا .. مبادرات الخير تخفض الأسعار إلى 60 جنيها للكيلو بالقرى .. الأهالي: ترسم البسمة على وجوه الأسر التي تعاني من الغلاء

رئيس أسوان يكشف آخر تطورات إذاعة مباراة الأهلي في الدوري

بقيتى أكتر من رانيا يوسف .. نجلاء بدر تثير الجدل بفستان شفاف.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. هايدي موسى تستعرض أناقتها في حفل غنائي .. صور

في الذكرى الـ150 لميلاده.. سرقة رفات المهاتما "غاندي" من نصب تذكاري

بفستان لافت.. بلقيس تبهر متابعيها بإطلالتها فى الكويت