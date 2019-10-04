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أخبار العالم

الأمير خالد بن سلمان: آن الأوان ليقف شعب اليمن ضد إرهاب إيران

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان ليقف الشعب اليمني في وجه العدوان والإرهاب الإيراني.

وأوضح بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " آن الأوان ليقف اليمنيين كلهم ونحن معهم صفَا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني".

وأضاف: "النظام الإيراني يسعى لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربًا من مسئولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمتهم بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة".

وأشار إلى أن السعودية تنظر إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي.

وتابع الأمير بن سلمان قائلًا: "حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".
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