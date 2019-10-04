Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
ساندى
ساندى
Advertisements
شيرى نبيل
سخرت الفنانة ساندي من القصة الشهيرة لعريس "التورتة"، بصورة لها، ارتدت فيها فستان زفاف.

كتبت ساندي على الصورة: "أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورتة لخاله يتعب ولا حاجة".

وتصدر هاشتاج مصطفى أبو تورتة بعدما أثارت فتاة مواقع السوشيال ميديا بحالة من الكوميديا والغضب في آن واحد بعد نشر قصة انفصالها عن خطيبها الذي تركها بإحدى قاعات الأفراح، ورحل بعد أخذه "التورتة".

وأثارت قصة هروب الشاب الذى يدعى "مصطفى" الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقفه الغريب يوم حفل خطوبته.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "متبطليش تقولى غير حسبى الله ونعم الوكيل .. مصطفي تورتة يهز جبال.. بس أنت غني وقول موال.. بكرة يقعد يتفرج على أخته وعلى حيحصلها!.. كلنا بندعي عليك يا مصطفي أبو تورتة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرق التورتة وهرب من خطوبته.. تعرف على قصة مصطفى أبو تورتة.. صور

علي طريقته.. هنيدي يسخر من «مصطفى أبو تورتة» بعد هروبه مع أهله من حفل خطوبته

بعد هروبه بالتورتة من حفل خطوبته.. مصطفى أبو تورتة يتصدر تويتر

حلوة التورتة دي وريني.. عمرو عبد الجليل يسخر من واقعة مصطفى تورتة

كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟

جه يكحلها عماها.. مصطفى أبو تورتة يكشف حقيقة كل ما حدث في خطوبته..شاهد

ترشيحاتنا

بـ جينز مقطع.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة طفولية .. وزوجها يتغزل

أمير كرارة يعلق على اختياره لتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسي

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

ما هى وأسباب ظهورها.. اقضي على جلد الوزه في 3 خطوات

تمتلك 900 ألف دولار في البنك.. حكاية المتسولة المليونيرة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيك وأنيقة.. وعد بإطلالة جديدة تبهر الجمهور

بجامب سوت شورت.. نانسي عجرم بإطلالة باللون الأسود في TheVoiceKids

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها