ساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

سخرت الفنانة ساندي من القصة الشهيرة لعريس "التورتة"، بصورة لها، ارتدت فيها فستان زفاف.



كتبت ساندي على الصورة: "أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورتة لخاله يتعب ولا حاجة".



وتصدر هاشتاج مصطفى أبو تورتة بعدما أثارت فتاة مواقع السوشيال ميديا بحالة من الكوميديا والغضب في آن واحد بعد نشر قصة انفصالها عن خطيبها الذي تركها بإحدى قاعات الأفراح، ورحل بعد أخذه "التورتة".



وأثارت قصة هروب الشاب الذى يدعى "مصطفى" الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقفه الغريب يوم حفل خطوبته.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "متبطليش تقولى غير حسبى الله ونعم الوكيل .. مصطفي تورتة يهز جبال.. بس أنت غني وقول موال.. بكرة يقعد يتفرج على أخته وعلى حيحصلها!.. كلنا بندعي عليك يا مصطفي أبو تورتة.