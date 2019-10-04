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حوادث

حبس "قفص" تاجر مخدرات إمبابة بعد ضبطه ب 5 أكياس حشيش

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
حبس
حبس
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة إمبابة بحبس "قفص" أحد أشهر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته 5 أكياس حشيش.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

كانت وردت معلومات لقسم شرطة إمبابة مفادها قيام محمود. م. م. أ، شهرته "قفص" 24 سنة عاطل ومقيم عزبة الصعايدة، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، برئاسة الرائد علاء حامد معاون المباحث من ضبطه بمسكنه وبحوزته 5 أكياس من الحشيش وزنت كيلو جرام، وفرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ 500 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح الناري بقصد الدفاع.

أمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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