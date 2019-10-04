معارض موريتاني: متفائل بعد لقاء الرئيس الغزواني

أبدى زعيم المعارضة الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر تفائلا في أعقاب لقائه مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي، وقال إنه لمس اهتمام الرئيس العزواني بالتشاور والحرص عليه.



وأضاف ولد بوبكر - في مؤتمر صحفي أمس /الخميس/ - إن المبادرة التي اتخذها ولد غزواني للقاء المعارضة تعتبر سنة حميدة، وفق تعبيره.



وتابع: نأمل أن تكون هذه اللقاءات التي عقدها الرئيس مع مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية السابقة بداية الأمل الذي تشكل لدى كثير من الموريتانيين.



وشغل سيدي محمد ولد بوبكر منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2005 و2007، وكان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الماضية وحصل على المرتبة الثانية بنسبة 17 % من إجمالي أصوات الناخبين.