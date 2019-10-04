بوتين : أثق في صدق نوايا الرئيس الأوكراني بشأن تسوية النزاع بشرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس ، أنه يثق بصدق نوايا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن تسوية النزاع بشرق أوكرانيا.



وقال بوتين ، خلال جلسة منتدى "فالداي" للحوار الدولي ، في سوتشي ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، "لا أعرف مدى قوة معارضي التسوية على أساس اتفاقيات مينسك في أوكرانيا ، ومطالبة المجتمع بتسوية واضحة ، وأعتقد أن هذه المطالبة بالذات ساهمت في الفوز المقنع لزيلينسكي في الانتخابات".



وأضاف " إن الناس بانتظار حل هذه القضية وأعتقد أنه يريد تحقيق ذلك بصدق ، وأن هذه نواياه ومساعيه الصادقة ، ولكن يصعب علي القول ما إذا سيتمكن من التصدي لهؤلاء الذين يعارضون هذه العملية".



وتابع " إذا أبدى زيلينسكي ما يكفي من القوة والشجاعة السياسية لإنجاز عملية التسوية، فإنه سيثبت نفسه كسياسي نزيه وشجاع قادر على تنفيذ القرارات التي يتخذها ، ومع ذلك فإننا نرى الآن بعض التردد ، وهذا أمر لا بد منه ، لأنه يجب أن يبحث عن حلول وسط والاتفاق مع جميع فئات المجتمع ومع الشعب بأكمله، مهما اختلفت الآراء ، وفي نفس الوقت عليه أن ينفذ وعوده التي قدمها للأغلبية قبل الانتخابات".



يذكر أن أوكرانيا وافقت خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية، يوم 1 أكتوبر، على "صيغة شتاينماير" التي تنص على آلية لمنح صفة خاصة لبعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك الواقعة تحت سيطرة "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة لكييف.