Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
Advertisements
ياسمين تيسير
فتح تركى آل شيخ مالك نادي الميريا الاسباني النار على الهارب محمد على مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده في ظل إقامته في إسبانيا حيث يتواجد المصري الهارب

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها ... هو للاسف مصري وموجود في اسبانيا الان ... وبصفتي مالك لنادي في اسبانيا وحاصل على الإقامة فيها ... ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في احدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك ...

وأضاف تركى الي شيخ :" قررت ان اتخذ الإجراءات القانونية عند اكبر مكتب محاماة في اسبانيا ... يارب اكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الاصلي ... مع انه مش اصلي ... شكلو مشربش من نيلها ... ".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يشتري ناديا إسبانيا .. تعرف على القيمة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم وليد أزارو

تركي آل الشيخ يسدل الجدل حول انتقال اللاعبين المصريين لناديه الإسباني

نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

من مصر .. تركي ال الشيخ يعلن الفائز بالسيارة بعد توقعه نتيجة المباراة

تركي آل الشيخ يستعين بالمدير الفني لنادي ألميريا واليوتيوبر المصري لهذا السبب

ترشيحاتنا

رئيس أسوان يكشف آخر تطورات إذاعة مباراة الأهلي في الدوري

بعد قرار الحكومة.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن منع تراخيص هذه السيارات

أمير كرارة يعلق على اختياره لتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسي

تعليق غريب من ميدو على أداء الزمالك رغم الفوز على مصر المقاصة

قرار جديد من ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك

لماذا انخفضت أسعار البنزين في مصر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ150 لميلاده.. سرقة رفات المهاتما "غاندي" من نصب تذكاري

بفستان لافت.. بلقيس تبهر متابعيها بإطلالتها فى الكويت

بفستان أبيض أنيق .. هايدي موسى تستعرض أناقتها في حفل غنائي .. صور