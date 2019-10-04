تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة

فتح تركى آل شيخ مالك نادي الميريا الاسباني النار على الهارب محمد على مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده في ظل إقامته في إسبانيا حيث يتواجد المصري الهارب



وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها ... هو للاسف مصري وموجود في اسبانيا الان ... وبصفتي مالك لنادي في اسبانيا وحاصل على الإقامة فيها ... ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في احدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك ...



وأضاف تركى الي شيخ :" قررت ان اتخذ الإجراءات القانونية عند اكبر مكتب محاماة في اسبانيا ... يارب اكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الاصلي ... مع انه مش اصلي ... شكلو مشربش من نيلها ... ".







