مواطنون يشكون من كارثة على طريق بورسعيد دمياط

أرسل ممدوح عربي شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من عدم وجود أعمدة إنارة بطريق "بورسعيد - دمياط".



وقال عربي في رسالته: نعانى نحن المترددين على طريق بورسعيد دمياط من عدم وجود أعمدة إنارة بالطريق علما بأن هذا الطريق وقع فيه العديد من الحوادث.



وطالب ممدوح عربي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة للحد من حوادث الطرق .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.