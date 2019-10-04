أهالي المطرية يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

أرسل القارئ أحمد عفيفي شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بالمطرية بمحافظة القاهرة من انتشار القمامة فى شارع البلسم المتفرع من شارع ترعة الجبل فى المطرية.



وقال عفيفي في شكواه "نعاني نحن سكان شارع البلسم المتفرع من شارع ترعة الجبل بالمطرية من تراكم القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة"، وطالب بسرعة رفع المخلفات رأفة بأهالي المنطقة.



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