أهالي منطقة الأميرية يعانون من الزحام ويطالبون بتنظيم المرور

أرسل القارئ أحمد البنداري شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من الزحام الشديد بمنطقة اشارة شارع السواح متقاطع مع شارع بورسعيد بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة .



وقال بنداري في رسالته " نحن المترددين على شارع السواح نعاني من الزحام الشديد بهذه المنطقة التى يوجد بها اشارة مرور لتقاطع شارع السواح مع شارع بورسعيد مما يعيق حركة السيارات والمارة بالساعات .



وطالبا أحمد بنداري المسؤولين بضرورة تنظيم المرور فى هذه المنطقة التي تشكل عقبة أمام المواطنين يوميا .



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