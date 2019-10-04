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بين الناس

أهالي منطقة الأميرية يعانون من الزحام ويطالبون بتنظيم المرور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد البنداري شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من الزحام الشديد بمنطقة اشارة شارع السواح متقاطع مع شارع بورسعيد بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة .

وقال بنداري في رسالته " نحن المترددين على شارع السواح نعاني من الزحام الشديد بهذه المنطقة التى يوجد بها اشارة مرور لتقاطع شارع السواح مع شارع بورسعيد مما يعيق حركة السيارات والمارة بالساعات .

وطالبا أحمد بنداري المسؤولين بضرورة تنظيم المرور فى هذه المنطقة التي تشكل عقبة أمام المواطنين يوميا .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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