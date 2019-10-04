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بين الناس

أهالي القلج يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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احمد قطب
بعث المواطن مينا نبيل، المقيم بشارع المدرسة بمنطقة عرب العيايدة بمنطقة القلج محافظة القليوبية، برسالة إلى خدمات صدى البلد يشكو فيها من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.

وقال نبيل في شكواه: "نحن أهالي شارع المدرسة بالقلج نعاني من انتشار القمامة، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صناديق لتجميع القمامة، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".

وطالب مينا نبيل المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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