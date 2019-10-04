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أخبار العالم

نيويورك تايمز: دبلوماسيون ألزموا أوكرانيا بالتحقيق مع خصوم ترامب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن دبلوماسيين أميركيين صاغا بيانا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان من شأنه أن يلزم بلاده بالتحقيق مع خصوم الرئيس دونالد ترامب السياسيين.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص اطلعوا على مسودة البيان قولهم إن البيان صاغه السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند والمبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر.

على صعيد آخر، سعى ترامب مجددا إلى تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال دعوة الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن في تكرار لطلب مماثل تسبب بالفعل في بدء إجراءات لمساءلته في الكونغرس تمهيدا لعزله.

وقال الرئيس الجمهوري إنه يعتقد بأن على كل من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى العام المقبل، وابنه رجل الأعمال هانتر ووصف التحقيق الذي يستهدف مساءلته بأنه "حماقة".
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