مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة والسبب التحكيم

فتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب فوز فريقه مساء أمس أمام مصر المقاصة على ملعب السلام بهدف نظيف.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن اتحاد الكرة يجب أن يتخذ قرار حاسم بإلغاء فقرة التحليل التحكيمي في البرامج الرياضية عبر قنوات التليفزيون.



وتابع أن اتحاد الكرة يجب ان يتخذ هذا القرار في حال أراد لمسابقة الدوري الممتاز الاستمرار بنجاح.



وتغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.



وانتقد الخبير التحكيم أحمد الشناوي قرارات الحكم محمد عادل حيث أكد وجود ضربتي جزاء لـ فريق المقاصة و لكن الحكم لم يحتسبهما.