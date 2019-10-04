البحرين والكويت تطلبان من رعاياهما مغادرة العراق وعادل عبد المهدي يطالب بإجراء تعديلات وزارية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تعلن خفض أسعار البنزين

وزير المالية المصري للـ"راي": 16 مليار دولار استثمار تراكمي بين الكويت ومصر خلال آخر 4 عقود

رئيس الوزراء العراقي: نحن اليوم أمام خياري الدولة واللادولة

خالد بن سلمان: حديث إيران عن تهدئة باليمن متاجرة رخيصة

اجتماع استثنائي لرؤساء أركان دول مجلس التعاون في الرياض

البنتاجون يعلن استعداده في التحقيق بقضية عزل ترامب



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" تقرير صادر عن البنك المركزي المصري قال إن إيرادات السياحة في مصر ارتفعت بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بعام 2017 ـ 2018، مشيرًا إلى أن إيرادات السياحة سجلت نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018 ـ 2019 مقابل نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام قبل الماضي.



وقالت "الوطن" إن الحكومة المصرية أعلنت، أمس الخميس، خفض أسعار الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر، حيث أصبح سعر البنزين 80 بعد التخفيض 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، بينما انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح بـ4250 جنيها.



وأجرت "الراي" حوارًا خاصًا مع وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، الذي أكد أن الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية، مضيفًا أن العلاقات المصرية الكويتية راسخة، وهناك مصير مشترك يجمع بين البلدين على مدار السنوات الماضية.



وكشف أن الاستثمار المشترك التراكمي بين البلدين تجاوز 16 مليار دولار، خلال العقود الأربعة الماضية، بمتوسط 400 مليون دولار سنويًا، فيما بلغت التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويًا، لافتًا أن أن الكويت لها حضور قوي بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 1227 مشروعًا، موضحًا أن قيمة هذه المشروعات 3.7 مليار دولار، ما يؤكد ثقة المستثمر الكويتي في مناخ مصر الاستثماري، وتؤكد خصوصية علاقات البلدين.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية دعا المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.



في سياق متصل، قالت "القبس" إن وزارة خارجية البحرين دعت رعاياها في العراق إلى مغادرته فورا، وإلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.



واهتمت "الأنباء" بالخطاب الذي أدلى به رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، والذي قال فيه: "خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية.. ونحن الآن أمام خياري الدولة واللادولة ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص". داعيا المتظاهرين لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء، لافتا إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، وأن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات.



وطالب عبد المهدي مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، منوها بأنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، كما أعرب عن أسفه لنجاح البعض في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي.



وكشفت "الوطن" أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق قرر تنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.



وذكرت "الراي" أنن ائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قال إن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أن حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.



وتابع قائلا إن النظام الإيراني يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربًا من مسئولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد.



وأفادت "الجريدة" بأن رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدوا اجتماعهم الاستثنائي بمدينة الرياض، مؤكدين "جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها، وأن أي اعتداء على أي من دول مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.".



ودان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة.



كما دانوا الاعتداءات والتهديدات في المنطقة، بما في ذلك تهديدات المنظمات الإرهابية، وأكدوا دعمهم لجهود المملكة ولدول المجلس في التصدي لأي تهديد أو اعتداء عليها.



دوليًا، قالت "الأنباء" إن البنتاحون أعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.



ونقلت "الوطن" عن وزارة الدفاع التركية قولها إن وزير الدفاع خلوصي أكار أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر هاتفيا بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة "المنطقة العازلة" في شمال شرق سوريا إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.

