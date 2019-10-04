أحداث المساء |..السياحة تحقق إيرادات بـ 12.6 مليار دولار ..النقد الدولي يشيد بقرار خفض أسعار البنزين ..و تركي آل الشيخ يقاضى محمد علي

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
الأعلى في تاريخ مصر .. السياحة تحقق إيرادات بـ 12.6 مليار دولار
غردت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عبر صفحتها الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة :" مبروك لمصر ولكل من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر فى قطاع السياحة على النتائج غير المسبوقة في الإيرادات السياحية.
هل تنخفض تعريفة المواصلات بعد تراجع أسعار البنزين؟.. الحكومة تجيب
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إن أسعار المواصلات لن تتأثر بتراجع أسعار البنزين ، وذلك لان أسعار السولار الذى تعتمد عليه الأتوبيسات والميكروباصات لم تتغير.
موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019
تقام اليوم الجمعة 4-10-2019 عدة مباريات في مختلف الدوريات المحلية والأوروبية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.
تركي آل الشيخ: سأقاضي محمد علي بهذه الطريقة
فتح تركى آل شيخ مالك نادي الميريا الاسباني النار على الهارب محمد على مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده في ظل إقامته في إسبانيا حيث يتواجد المصري الهارب
غلق كلي لفتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز اعتبارا من مساء اليوم
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز إعتبارًا من الساعة الـ 2 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 5 من صباح يوم غدِ السبت.
صندوق النقد الدولي يشيد بقرار خفض بعض أسعار المنتجات البترولية في مصر
أشاد سوبير لال خبير صندوق النقد الدولى، والمسئول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أُعلن عنه أمس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
الأمير خالد بن سلمان: آن الأوان ليقف شعب اليمن ضد إرهاب إيران
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان ليقف الشعب اليمني في وجه العدوان والإرهاب الإيراني.
أمريكا.. إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية واشنطن
أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار داخل مبنى سكني بمدينة فانكوفر في ولاية واشنطن.
رئيس وزراء العراق في خطاب للمتظاهرين: نحن اليوم بين خياري الدولة أو اللادولة
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعيش في الوقت الراهن بين خياري الدولة أو اللادولة.