حوادث المساء |7 يخطفون صاحب شركة بدمنهور لطلب فدية 50 ألف دولار .. أمن الجيزة يسقط 43 متهما في مداهمات بؤر الإجرام

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.
عايرته برسوبه.. حبس طالب ثانوي قتل شقيقته خنقا بالجيزة
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس طالب ثانوي 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقته خنقا بملاءة سرير بعد معايرتها له برسوبه.
تجار مخدرات وأسلحة.. أمن الجيزة يسقط 43 متهما في مداهمات بؤر الإجرام
واصلت مديرية أمن الجيزة مداهمة البؤر الإجرامية بمختلف المناطق، ونجحت خلال 24 ساعة في إلقاء القبض على 43 متهما من تجار المواد المخدرة والأسلحة والذخائر قبل ترويجها.
حبس "قفص" تاجر مخدرات إمبابة بعد ضبطه ب 5 أكياس حشيش
أمرت نيابة إمبابة بحبس "قفص" أحد أشهر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته 5 أكياس حشيش.
تحويلات مرورية على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.. تعرف عليها
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن استمرار التحويلات المرورية المتعلقة بأعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي، والتي تستمر لمدة ٣ أشهر، من الساعة ٧ صباحا وحتي ٥ مساء.
أمن الجيزة يضبط 71 قضية تموينية خلال 24 ساعة
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.
على غرار أفلام شيكاغو.. 7 يخطفون صاحب شركة بدمنهور لطلب فدية 50 ألف دولار
على غرار أفلام شيكاغو شهد مركز دمنهور واقعة اختطاف صاحب شركة ارتكبها ٧ متهمين طمعا فى ثروته، حيث قاموا باحتجاز المجني عليه فى أحد المخازن بالعامرية واتصلوا بالشقيق الأكبر للمتهم مطالبين بفدية ٥٠ ألف دولار مقابل إطلاق سراح شقيقه.