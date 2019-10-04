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أخبار العالم

نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة: نتابع خطورة ما يحدث في العراق وتأثيره على المنطقة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
حسين خضر
حسين خضر
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سعيد العربي
قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة و التنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، إن هناك متابعة باهتمام لما يحدث في العراق بسبب أهمية المنطقة وتأثيره على السلام العالمي وعلى خريطة وأعداد اللاجئين إلى أوروبا.

وأضاف أن صرخات العراقيين والعراقيات تهز عرش إيران التي تلعب دورا كبيرا فيما وصل إليه الوضع في العراق موضحا أن كل هتاف يصدر من العراقيين والعراقيات سببه الأكبر هو التوغل الإيراني والنفوذ السياسي الذي بدوره أثر على حياة المواطنين هناك.

وأوضح أن انتشار الفساد وانهيار الاقتصاد وسرقة المال العام وغياب الخدمات الأساسية وانتشار المليشيات المسلحة المدعومة إيرانيا بجانب فشل الحكومة المسيرة إيرانيا هو السبب الرئيسي وراء انفجار حناجر العراقيين و العراقيات. فقد طفح بهم الكيل.

وتابع أن وعود كثيرة ظلت أعوامًا طويلة مجرد وعود. الأمن والرخاء ستظل أحلاما في عقول العراقيين والعراقيات التي شكلها تعليم فاسد تدخلت فيه أياد إيرانية.

واستكمل لكن رسالة العراقيين والعراقيات زلزل صداها عرش من يحكم إيران. فهي صرخة ضد التدخل الغاشم في كل شيء حتى تفاصيل حياتهم اليومية.

وتوقع خضر أن إيران حاليا تحصد الخسائر ولكنها غير قابلة للإحصاء حاليا. فقد وصل الغضب منتهاه. فالحكومة حاليا لن تجد حلا سحريا يمتص هذا الغضب و يحل المشاكل القائمة منذ أعوام، حتى وان كانت الشعارات و اللافتات لم تكن ضد إيران مباشرة ولكن قلوب و عقول العراقيون والعراقيات قد حددت هوية عدوهم. وأتوقع أنهم سوف لا يقبلون بأي وعود ثلجية تذوب مع أول شعاع للشمس.

وتابع: لا أتوقع أيضا أن السياسيين العراقيين المسيرين إيرانيا سوف يستطيعون حل الأزمة أو امتصاص الغضب. ولن يقبل بهم الشارع. كيف يقبل بهم وهم من تسببوا فالوضع الحالي؟ كيف يقوم المدمر نفسه بإعادة الإعمار؟

وأضاف أنهم حتى لم يتركوا من تصدوا لداعش فقد عزلوهم من مناصبهم. هناك من وجهة نظري رغبة إيرانية بتردي وضع العراق، والحضور الإيراني بالسياسة العراقية قد نجح في بخ السم في المناخ العراقي الذي دمر كل شيء، ولكن وعي العراقيين والعراقيات بدأ بالنهوض. إن هذه المرة غير كل مرة. إنه صوت الشباب.
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