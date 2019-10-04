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مرأة

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.

ظهرت سمية فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بنقوشات الورود الملونة وبصيحة الأف الشولدرالتى كشفت عن أكتافها.

واعتمدت الفنانة سمية الخشاب على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا هادئا متناسقا مع لون بشرتها، ولم تتكلف فى ارتداء الكثير من قطع الإكسسوارات ولكنها اكتفت ببعض القطع كالساعة.



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