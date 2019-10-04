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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالبلاد بدءا من الأحد .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
الأرصاد
الأرصاد
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البهى عمرو
أفاد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجتين اليوم وغدًا.

وأضاف إبراهيم عطا،خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الفترة المقبلة ستشهد الانخفاض فى درجات الحرارة، بدءا من بعد غد "الأحد".

وأشار إلى حلول فصل الخريف،لافتا إلى أن هذا الفصل به بعض التغيرات فى الأحوال الجوية، ففى فترة نشعر بأن هناك انخفاض فى الحرارة وهناك ارتفاع فى الحرارة ، لافتا إلى استقرار الأحوال الجوية.
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