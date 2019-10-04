بريطانيا تعيد 4500 من عملاء توماس كوك

ذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية اليوم الجمعة أنها تعتزم تسيير 26 رحلة اليوم الجمعة لإعادة 4500 شخص آخرين إلى البلاد بعد انهيار شركة توماس كوك للسياحة والسفر.



وقالت الهيئة في بيان إن أمامها 14 ألف راكب ستعيدهم إلى بريطانيا من أصل ما يزيد على 150 ألفا.



والجمعة هو اليوم الحادي عشر في عملية إعادة الركاب التي تستمر أسبوعين وتنتهي في السادس من أكتوبر.