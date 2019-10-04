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أخبار العالم

بريطانيا تعيد 4500 من عملاء توماس كوك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
شركة توماس كوك
شركة توماس كوك
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رويترز
ذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية اليوم الجمعة أنها تعتزم تسيير 26 رحلة اليوم الجمعة لإعادة 4500 شخص آخرين إلى البلاد بعد انهيار شركة توماس كوك للسياحة والسفر.

وقالت الهيئة في بيان إن أمامها 14 ألف راكب ستعيدهم إلى بريطانيا من أصل ما يزيد على 150 ألفا.

والجمعة هو اليوم الحادي عشر في عملية إعادة الركاب التي تستمر أسبوعين وتنتهي في السادس من أكتوبر.
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