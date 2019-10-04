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منوعات

وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن 61 عاما

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
شينوبو ساتو
شينوبو ساتو
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أ ش أ
أعلن في طوكيو عن وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن عمر ناهز 61 عاما.

وذكر مكتب شينوبو التي اكتسبت شهرة عالمية بسبب مشاركتها في عروض في دور الأوبرا الشهيرة في الولايات المتحدة وأوروبا ،أنها توفيت يوم الأحد وأقيمت جنازتها بمشاركتها بعض أقاربها فقط .

ولم يكشف مكتب شينوبو عن سبب الوفاة كما لم يكشف عن السبب وراء تأجيل إعلان وفاتها.

وكان مكتب المغنية الشهيرة قد أعلن - قبل شهر - أنها لن تشارك في موسم عروض الأوبرا الذى يمتد من شهر أكتوبر الحالى وحتى يناير المقبل بسبب المرض لكنه لم يكشف عن طبيعة مرضها.

ولدت شينوبو في طوكيو وتخرجت في كلية كونيتاشى للموسيقى، ودرست في ستوديو الاوبرا لوكالة الشئون الثقافية قبل ان تقدم أولى عروضها عام 1984، كما ارسلتها الحكومة اليابانية للدراسة في مدينة ميلانو الإيطالية.
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