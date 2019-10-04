وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن 61 عاما

أعلن في طوكيو عن وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن عمر ناهز 61 عاما.





وذكر مكتب شينوبو التي اكتسبت شهرة عالمية بسبب مشاركتها في عروض في دور الأوبرا الشهيرة في الولايات المتحدة وأوروبا ،أنها توفيت يوم الأحد وأقيمت جنازتها بمشاركتها بعض أقاربها فقط .





ولم يكشف مكتب شينوبو عن سبب الوفاة كما لم يكشف عن السبب وراء تأجيل إعلان وفاتها.





وكان مكتب المغنية الشهيرة قد أعلن - قبل شهر - أنها لن تشارك في موسم عروض الأوبرا الذى يمتد من شهر أكتوبر الحالى وحتى يناير المقبل بسبب المرض لكنه لم يكشف عن طبيعة مرضها.



