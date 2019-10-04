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بملابس غريبة.. شاهد أحدث إطلالة لـ هدى المفتى.. والجمهور يتغزل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:33 م
هدى المفتى
هدى المفتى
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة هدى المفتى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت هدى المفتنى فى الصور بإطلالة غريبة، مرتدية بنطلون أسود مع قميص من نفس اللون واتسمت ملابسها بأنها فضفاضة وطويلة بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من غرابة إطلالتها ألا أنها نالت إعجاب متابعيها وتغزل الجمهور فى جمالها.

وبدت هدى المفتى بخصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمال ملامحها.

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