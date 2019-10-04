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منوعات

طلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية تحت المراقبة بـ كاميرات في قبرص

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
طلاب رياض الأطفال
طلاب رياض الأطفال
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أ ش أ
تتجه وزارة التعليم القبرصية لتركيب كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بعدما عجزت عن إيجاد حراس أمن يرغبون في هذه الوظيفة.

وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية أن وضع حراس الأمن في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية من الساعة 7 صباحًا حتى 8 صباحًا جاء ضمن استراتيجية السلامة للمدارس التي أقرها مجلس الوزراء، على الرغم من أنه يبدو أن وزارة التعليم لم تجد حراس أمن مهتمين بشغل هذه الوظائف.

وأجرى وزير التعليم بالفعل مشاورات مع مفوضة حماية البيانات أيرين لويزيدو، لتأمين الترخيص اللازم لتثبيت كاميرات المراقبة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ، والتي ستعمل على مدار الساعة.
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