طلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية تحت المراقبة بـ كاميرات في قبرص

تتجه وزارة التعليم القبرصية لتركيب كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بعدما عجزت عن إيجاد حراس أمن يرغبون في هذه الوظيفة.





وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية أن وضع حراس الأمن في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية من الساعة 7 صباحًا حتى 8 صباحًا جاء ضمن استراتيجية السلامة للمدارس التي أقرها مجلس الوزراء، على الرغم من أنه يبدو أن وزارة التعليم لم تجد حراس أمن مهتمين بشغل هذه الوظائف.



