راكب يحصل على تعويض ضخم من شركة طيران بعدما رفضت دفع 250 يورو له

أمرت محكمة الاستئناف في العاصمة البرتغالية لشبونة شركة طيران بريطانية بدفع غرامة قدرها 125 ألف يورو لفشلها في تقديم 250 يورو لأحد المسافرين تعويضا له على إلغاء رحلته.



ورفضت المحكمة طلب الاستئناف المقدم من الشركة منخفضة التكاليف ضد الحكم الصادر عن محكمة المنافسة والتنظيم والاشراف، بعدما تبين لها أن الشركة ارتكبت جريمة إدارية بموجب القانون الذي يحدد حجم الغرامة، كما هو مذكور في الموقع الرسمي لهيئة الطيران المدني الوطنية.



ووفقًا لمحكمة الاستئناف في لشبونة ، لم يثبت أن إلغاء الرحلة المعنية نتج عن "ظروف جوية معاكسة" حالت دون حدوثها.

وجاء في نص القرار، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، أن المبلغ المنصوص عليه للغرامة، الذي ادعت الشركة أنه "غير متناسب" ،كان في الواقع مبررًا نظرًا لحجم الشركة وانتهاك حقوق العملاء.



وكانت الشركة قد رفضت طلب التعويض من أحد المسافرين بمبلغ 250 يورو عقب إلغاء الرحلة من لشبونة إلى مدريد متعللة بظروف جوية معاكسة.