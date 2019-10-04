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منوعات

اكتشاف مجوهرات أثرية في إندونيسيا يعود بعضها إلى مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
أرشيفية - مجوهرات
أرشيفية - مجوهرات مصرية
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أ ش أ
عثر سكان مقاطعة أوجان كومرينج إيلير جنوب سومطرة بإندونيسيا على مقتنيات أثرية من الذهب والمجوهرات يعود بعضها إلى مصر من قرون مضت.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت عن خبيرة الآثار ريتنو بوروانتي من مركز جنوب سومطرة للآثار "اكتشف الأهالي هذه الكنوز على الأرض والمستنقعات التي جرفتها الحرائق في مناطق مختلفة بالمقاطعة والتي يعتقد أنها كانت مركزا تجاريا في عصر مملكة سريفيجايا حتى ظهور سلطنة باليمبانج في القرن 12 ، ومن بين الذهب والمجوهرات التي عثروا عليها عقد أثري يسمى عين القط".

وأضافت : "استنادا على تحليلنا، فإن هذه المجوهرات المكتشفة صنعت في مصر ودول منطقة المحيط الهادئ - الهندي"، لافتة إلى أن الأثريين رغم ذلك واجهوا صعوبات في محاولتهم إجراء بحث كامل عن المقتنيات القديمة المكتشفة لأن بعض السكان احتفظوا بالمجوهرات المكتشفة دون إبلاغ السلطات عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عثور المواطنين على الذهب والمجوهرات يأتي بعد أشهر من التعرض للاختناق بسبب الضباب الناجم عن حرائق الأرض والغابات.
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