عرض نموذج محاكاة الدولة المصرية والقمة العربية الأوروبية بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة شمس لشئون التعليم والطلاب عرض عدد من نماذج المحاكاة وذلك ضمن فاعليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبحضور النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب واللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون وكل من أعضاء من مجلس النواب النائب شريف الورداني والنائبة مي البدراوي وعدد من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والطالب أشرف خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالبة نيفين أكرم نائبة رئيس الاتحاد وعدد من طلاب الجامعة.





ونوه الدكتور عبد الفتاح سعود بأن جميع النماذج تهدف الى تدريب وتأهيل الطلاب وتوعية الطلاب لإعداد كوادر شبابية مؤهلة للاندماج والتفاعل الإيجابى والعطاء إيمانًا بان الشباب المصرى هو عماد التقدم وخلق مستقبل أفضل لوطننا الغالى.





وأشار عبد الفتاح سعود إلى أنه تم تدريب أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة على مدار العام الجامعى الماضي على الأعمال المختلفة لجميع نماذج المحاكاة السبع وهى نماذج محاكاة :" جامعة الدول العربية و الإتحاد الإفريقي و المجلس المحلى و الأمم المتحدة و مجلس الوزراء و مجلس النواب و الدولة المصرية."





وتضمنت الجلسة الأولى إستعراض "نموذج محاكاة الدولة المصرية "، وهو نموذج تدريبى يهدف لتعريف الطلاب اختصاصات وسلطات النائب والوزير و وكيفية إدارة الدولة المصرية بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تبعا لنص الدستور والقوانين مع الحفاظ على السياسيات العامة للدولة.





وتضمن النموذج عرض رئيس الوزراء لملخص سريع لخطة سبع وزارات داخل نموذج المحاكاة وهى وزارات: البيئة و الداخلية و الشباب والرياضة و الكهرباء والطاقة و الاستثمار والتعاون الدولي و القوى العاملة و الموارد المائية والري كما قدم عدد من ممثلي مجلس النواب طلبات إحاطه حول العديد من القضايا وتشارك في الرد عليها ممثلي الوزارات و ممثلي المجالس المحلية.





وقد شهد الجلسة الثانية ا. د. محمد صافي يوسف وكيل كلية الحقوق بالجامعة مشيدا بجهود الطلاب و محاولاتهم المستمرة في تصوير النماذج وأدائهم بها مشيرا إلى تجربته الشخصية خلال فترة دراسته بالجامعة ومشاركته في بعض النماذج والاطلاع على كيفية سير العمل داخل جامعة الدول العربية ومجلس النواب.





وتضمنت الجلسة استعراض نموذج القمة العربية الأوربية التي تطرقت إلى عدد من القضايا العالمية مثل الإرهاب الذي يمثل خطر على العالم كله وكذلك الحروب الأهلية و الهجرة الغير نظامية والفساد الإداري.





وتم التأكيد أن ما تعاني منه احد دول العالم يمتد اثره الي باقي دول العالم وتضمن النموذج تمثيل لعدد من الدول العربية من بينها الإمارات العربية المتحدة و الجزائر و المملكة العربية السعودية و العراق و لبنان ومصر واليمن وتونس وعدد من الدول الأوروبية من بينها السويد و ألمانيا و النمسا و اليونان وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا.



