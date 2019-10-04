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تعليم

تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
تواجد مشرف لمصر في
تواجد مشرف لمصر في افتتاح مقر الجامعات الأفريقية بأمريكا
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محمد شحتة
افتتح اتحاد الجامعات الإفريقية، مقره الجديد بمفوضية الاتحاد الأفريقي بأمريكا الشمالية ومثلت مصر شمال أفريقيا حيث شارك في الافتتاح الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والدكتور أماني الشريف المدير الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا والذي يتخذ من جامعة الأزهر مقرا له، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي لمصر بواشنطن وداليا المراغي مديرة مصر للطيران بواشنطن.

وافتتح حفل الافتتاح المفوضية سارة اجابور مفوضية التعليم والبحث العلمي والموارد البشرية بالاتحاد الافريقي والسفيرة امريكانا سفيرة الاتحاد الافريقي بالبعثة الدائمة بأمريكا والدكتور أورلاندو كوالامبو رئيس اتحاد الجامعات الافريقية.

ويأمل الاتحاد أن يساعد ذلك في تعزيز العلاقات والتعاون الأكاديمي بين جامعات أمريكا الشمالية والجامعات الإفريقية، ويعد هذا بمثابة دفعة قوية من جانب اتحاد الجامعات الإفريقية لإقامة روابط بين مؤسسات التعليم العالي الإفريقية والأمريكية.

ويأتي المقر الجديد بعد سبعة أشهر من افتتاح اتحاد الجامعات الإفريقية لمقره الإقليمي بشمال إفريقيا في جامعة الأزهر المصرية بالقاهرة في 12 مارس.

كما افتتح مقر لمنطقة شرق إفريقيا في السودان في مارس 2018، واستضافته جامعة الخرطوم ليلبي احتياجات مؤسسات التعليم العالي في 15 دولة في منطقة شرق إفريقيا الواسعة، وهو يغطي عدة دول : كينيا وبوروندي وأوغندا ورواندا وتنزانيا وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والصومال وجزر القمر وسيشيل.

وأشار بيان صادر عن الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية إيتيان إهيلي، بعد ذلك إلى أن الاتحاد قد قرر فتح مقرات مماثلة لتلبية احتياجات مناطق غرب وجنوب إفريقيا.
تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور
تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور
تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور
تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور
تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور
تمثيل مشرف لمصر في افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بأمريكا الشمالية..صور
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