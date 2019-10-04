استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 4-10-2019

أظهرت أحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصري، عن استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019.



- سعر الدولار في مصر اليوم

وبلغ سعر صرف الدولار في مصر اليوم حسب البنك المركزي نحو 16.2442 جنيه للشراء و16.3442 جنيه للبيع، في حين سجل

سعر صرف اليورو الأوروبي في مصر اليوم نحو 17.8062 جنيه للشراء و17.9222 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش عن سعره بمستهل تعاملات أمس.



- سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم

وسجل سهر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة نحو 20.1195 جنيه للشراء و20.2357 جنيه للبيع، بارتفاع وصل إلى 17 قرش عن سعره بمستهل تعاملات أمس الخميس، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.2407 جنيه للشراء و16.3473 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن أمس.



وسجل 100 ين يابانى نحو 15.1809 جنيه للشراء و15.2895 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصينى نحو 2.2722 جنيه للشراء و2.2866 جنيه للبيع.



- سعر العملات العربية في مصر اليوم

وعلى مستوى أسعار العملات العربية فقد سجل الريـال السعودى نحو4.3305 جنيه للشراء و4.3574 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 53.3648 جنيه للشراء و53.7907 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4220 جنيه للشراء و4.4501 جنيه للبيع.