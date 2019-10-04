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أخبار العالم

بعد الإضرابات والتظاهرات .. قوات الاحتلال تتوغل داخل البلدات العربية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
تكثيف الشرطة الإسرائيلية
تكثيف الشرطة الإسرائيلية داخل البلدات العربية
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سمر صالح
أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان تعليماته إلى قيادة الشرطة بتكثيف نشر أفرادها في المدن والقرى العربية لفرض النظام العام وذلك بعد موجة الإضربات والتظاهرات.

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن هذه التعليمات جاءت في ختام جلسة طارئة عقدها لبحث السبل الكفيلة بالتصدي لموجة العنف في المجتمع العربي.

كما تقرر ضم وحدات أخرى في الشرطة مثل "لاهاف 433" لتشارك في المساعي لدحر الاجرام في المجتمع العربي إضافة إلى تركيز النشاطات على محاربة ظاهرة الأسلحة غير المرخصة من جهة وتطبيق قوانين السير من جهة الأخرى.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، شابين فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر موقع "والاه" العبري، أن قوات الجيش اعتقلت من وصفهم بالمطلوبين للجيش، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.

وفي سياق متصل، قال الموقع العبري، إن قوات إسرائيلية خاصة، اعتقلت، ثلاثة شبان فلسطينيين، من قرية كوبر، قضاء مدينة رام الله.

وأشار الموقع، الى إن قوات الجيش الإسرائيلي، صادرت الليلة، عشرات آلاف الشواكل، من قرية كفر جمال، قضاء قليلية، شمالي الضفة، بزعم أنها مخصصة لتنفيذ العمليات.
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