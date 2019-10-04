احتجاجات العراق تتصاعد وترامب يواصل هجومه على الديمقراطيين .. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم استمرار الاحتجاجات ضد الفساد في العراق، واهتمت بانعقاد الاجتماع الاستثنائي الرابع لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تابعت استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هجومه على منافسه الديمقراطي جو بايدن.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وضريح الرئيس الراحل أنور السادات بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد. كما زار ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة كوبري القبة، حيث وضع إكليلًا من الزهور.



وترأس الرئيس السيسي، أمس، اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قدم خلاله التهنئة للشعب المصري، ورجال القوات المسلحة، بذكرى انتصارات أكتوبر، وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الشرطة العراقية أطلقت الذخيرة الحية لتفريق حشود من المحتجين تحدّوا حظرًا للتجول، فجر أمس، بعد مقتل 11 شخصًا، الليلة قبل الماضية، في اشتباكات تمثل واحدًا من أكبر التحديات الأمنية بالعراق منذ هزيمة تنظيم «داعش».



وتسببت الاشتباكات، التي دارت خلال ساعات الليل، في مدن بالجنوب في رفع عدد القتلى أكثر من الضعف، ليصل عددهم الإجمالي إلى 19 قتيلًا، خلال الاضطرابات المستمرة منذ ثلاثة أيام.



وأبرزت صحيفة "البيان" انعقاد الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في الرياض، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية. ودعا المشاركون في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها أي دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.



ونقلت صحيفة "الوطن" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة لاتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.



وفي تقريره دوري وجهه الأمين العام إلى مجلس الأمن حول أنشطة بعثة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان، عبر عن قلقه بوجه خاص إزاء قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف بتاريخ 12 يونيو عبر خط وقف إطلاق النار على الجانب السوري.



وبحسب موقع "24" الإخباري، وعد المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيّد التونسيين، إذا فاز في جولة الحسم المقررة في 13 أكتوبر الجاري، بحكمهم مثل عمر بن الخطاب. وفي تغريدة على تويتر كتب سعيّد "أعد التونسيين بالعدل والحرية وعلوية القانون على شاكلة الفاروق عمر بن الخطاب، الذي يُعتبر رجل دولة بامتياز ونموذجًا يُحتذى به في الحزم والعدل".



دوليًا، قالت "الإمارات اليوم" إن 4 عناصر من شرطة باريس قُتلوا طعنًا بالسكين، أمس، في اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس ونفذه موظف في إحدى مديرياته، قتلته قوات الأمن لاحقًا، في هجوم غير مسبوق داخل هذه المؤسسة. ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل المركز الرئيس للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة باريس قرب كاتدرائية نوتردام.



وذكرت "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعّد أمس هجومه على الديمقراطيين في معركتهم الرامية إلى عزله، بمطالبة الصين وأوكرانيا فتح تحقيق حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن الذي اتهمه وابنه بالفساد، وسبقها بتصريحات نارية هاجم فيها وسائل الإعلام ووصفها ب«الفاسدة»، مؤكدًا أن مجلس النواب يستهدفه منذ انتخابه. لكن بايدن تعهد من جانبه بهزيمته، قائلًا: «لن تدمرني»، عازيًا اتهامات ترامب إلى خوفه مثل «أي متسلط ومتنمر في التاريخ».



ونقلت "الاتحاد" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، أن الصاروخ الذي اختبرته كوريا الشمالية مؤخرا أطلق على ما يبدو من "منصة بحرية" وليس من غواصة. وقال المتحدث العسكري العقيد بات رادير للصحافيين "نعتقد أن مدى الصاروخ الباليستي كان قصيرا إلى متوسط. يمكننا القول إنه لا دليل لدينا على أنه أطلق من غواصة بل من منصة بحرية".



وأبرزت "البيان" إعلان مجموعة عمل البرلمان الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، أمس، أن المقترحات البريطانية الجديدة بخصوص هذا الملف «لا تمثل أساسًا لاتفاق»، لأنها «قاصرة» في عدة مناحٍ رئيسة.



وبحسب موقع "24"، اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار، شخصيات في الرئاسة التركية باستخدام مسؤولين كبار في الدولة ومنهم شخصيات مرتبطة بالاستخبارات التركية، لإحداث وقيعة بين أحزاب المعارضة.