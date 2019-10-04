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أخبار البلد

توقيع عقد تنفيذ مشروع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
توقيع عقد تنفيذ مشروع
توقيع عقد تنفيذ مشروع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
وقَّع اليوم الجمعة، رئيس المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في بوروندي ‪CNIDH‬، وممثلة إحدى شركات البرمجيات، عقد تطوير الموقع الإلكتروني للمفوضية البوروندية لحقوق الإنسان.

وتم توقيع عقد تطوير الموقع الإلكتروني للمفوضية البوروندية لحقوق الإنسان بحضور الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي.

ويهدف عقد التطوير إلى تمكين من التواصل وتقديم خدماتها المختلفة بأساليب تكنولوجية حديثة، وهو العقد الممول من "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" في إطار التعاون الثنائي بين مصر وبوروندي‪.
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