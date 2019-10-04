توقيع عقد تنفيذ مشروع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

وقَّع اليوم الجمعة، رئيس المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في بوروندي ‪CNIDH‬، وممثلة إحدى شركات البرمجيات، عقد تطوير الموقع الإلكتروني للمفوضية البوروندية لحقوق الإنسان.



وتم توقيع عقد تطوير الموقع الإلكتروني للمفوضية البوروندية لحقوق الإنسان بحضور الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي.



ويهدف عقد التطوير إلى تمكين من التواصل وتقديم خدماتها المختلفة بأساليب تكنولوجية حديثة، وهو العقد الممول من "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" في إطار التعاون الثنائي بين مصر وبوروندي‪.