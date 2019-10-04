جامعة القاهرة في أسبوع .. تجديد طوارئ قصر العيني بـ 130 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي والخشت يتابعان تطوير مستشفى أبو الريش الياباني ونادي أعضاء هيئة التدريس

* جامعة القاهرة تسخر إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات لطلابها

* نصر أكتوبر يجب النظر إليه بعيون جديدة

* تطوير نادي جامعة القاهرة ليصبح ملتقى مناسبا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم



قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجولة تفقدية داخل كليات الحرم الجامعي، لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الجامعي 2019/2020، والتقى خلال جولته بالأساتذة والطلاب.



وشهد جامعة القاهرة، هذا العام، أكبر احتفالات بمناسبة إحياء الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها، وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إنه لابد أن ننظر إلى انتصار أكتوبر التاريخي بعيون جديدة في إطار تغيير العقل المصري، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.



وتتضمن الاحتفالات تنظيم ندوات للطلاب، ومعارض فنون تشكيلية وصور فوتوغرافية، إلى جانب تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين شاركوا في الحرب.



وتنظم كلية الإعلام ندوة بعنوان "أكتوبر .. ملحمة النصر والبناء"، يشارك فيها عدد من الخبراء العسكريين في حوار مفتوح مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، إلى جانب تنظيم معرض صور ولوحات فنية توثق لحظات مهمة في حرب أكتوبر مثل العبور ورفع العلم المصري على أرض سيناء، كما يتم عرض فيلم تسجيلي قصير على الطلاب يتناول الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية للحرب.



وتتضمن احتفالات كلية العلوم، تكريم أساتذة الكلية المشاركين في الحرب وسرد لأبرز قصصهم وذكرياتهم، ويقام على هامش الاحتفالية معرض فوتوغرافي لأبرز صور ومشاهد حرب أكتوبر.



وفي كلية الآثار تشهد قاعة المؤتمرات ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة في حماية الشعب المصري عبر العصور"، يُحاضر فيها اللواء أركان حرب فؤاد سيود من أبطال حرب أكتوبر.



وعلى جانب آخر، افتتح معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية، البرنامج الدولي المشترك للغة الصينية لإدارة الأعمال، بحضور الدكتورة رحاب محمود مدير المعهد، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور وانغ إن جيه المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتورة وو جيان فنغ وكيل كلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي، والأساتذة والطلاب.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان له، إن هذا البرنامج الدولي - مع جامعة شنغهاي جياوتونغ التي تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم - يأتي في إطار تطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ويستهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المصرية والعربية والدولية، لدعم ربط مبادرة الحزام والطريق - التي أطلقتها الصين - برؤية مصر 2030، والتي تشارك بنشاط في مشروع تنمية محور قناة السويس لتحقيق التنمية المشتركة لكلا البلدين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تواصل التحالفات والشراكات القوية مع الجامعات الأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة نفذت اتفاقيات ودرجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية من أفضل 100 جامعة في العالم في تخصصات عديدة، مثل جامعة كورنيل وموناش وبنسلفانيا.



وقال الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب، إن البرنامج الدولي للغة الصينية لإدارة الأعمال يساعد في تأهيل خريجي كلية الآداب للعمل على المستوى الإقليمي والدولي، ويفتح أمامهم المزيد من آفاق التعاون مع جامعة شنغهاي في مجال العلوم الإنسانية، في إطار اهتمام جامعة القاهرة عامة وكلية الآداب خاصة بإقامة ودعم العلاقات الدولية والأكاديمية مع جامعات الصين، مشيرًا إلى أن البرنامج يتيح للطلاب المشتركين به الدراسة في مدينة شنغهاي الصينية التي تُعد أحد أهم المدن الصينية من حيث الموقع والتاريخ، مما سيتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.



وأشارت الدكتورة رحاب محمود، إلى أن البرنامج الدولي للغة الصينية لإدارة الأعمال الذي تم الإعلان عن بدء الدراسة به في العام الجامعي الجديد 2019 / 2020، يهدف إلى المساهمة في فتح العديد من مجالات وفرص العمل أمام الخريجين من خلال تخريج طلاب يتحدثون اللغة الصينية بطلاقة وقادرين على استخدام تطبيقاتها في الأعمال، في إطار مبادرتي 2030 والحزام والطريق التي طرحتها كل من مصر والصين عام 2013، لافتة إلى أن البرنامج تابع للفرع الدولي، ومدة الدراسة به 4 سنوات حيث يدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة التخرج من الجامعتين، ومن أهم متطلبات الالتحاق بالبرنامج اجتياز الطالب امتحان المستوى الرابع في اللغة الصينية.



من جهته أكد الدكتور ووجيان فنغ وكيل كلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي جياوتونغ، أن جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتونغ من أهم الجامعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن كلا البلدين لهما تاريخ عظيم وعلاقات مميزة مع جميع دول العالم، موضحًا أن جامعة شنغهاي جياوتونغ تقبل كل عام نحو ألفي طالب وافد من 40 دولة بهدف تخريج طلاب يجيدون اللغة الصينية على مستوى العالم، وقادرين على إيجاد فرص عمل جيدة.



كما نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدد من الصور التي توضح أعمال ترميم وتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني بتكلفة 130 مليون جنيه كتب حيث كتب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : العمل على قدم وساق لتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني ،طبقا لأحدث المواصفات العالمية، بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه من التمويل الذاتي.



وعلي جانب آخر، أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين في مسابقة "وقف الفنجرى" لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2018 حول "المشروعات الصغيرة.. الفكرة وآلية التنفيذ"، بعد انتهاء لجان التحكيم من تقييم البحوث التي تقدم بها 20 باحثا من مختلف الجهات.



وفي الجوائز الأصلية فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف جنيه مرفت صدقي عبد الوهاب الباحثة بمركز البحوث الزراعية، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 15 ألف جنيه مناصفة كل من الدكتور علي زين العابدين قاسم المدرس بمعهد التخطيط القومي والدكتورة نهلة أبو العز الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه أحمد محي خلف صقر المدرس بكلية الآداب جامعة المنيا.



وفي جوائز مسابقة وقف الفنجري التشجيعية وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالجائزة الأولى أشرف فتحي محمود الجندي خطيب بوزارة الأوقاف، وفاز بالجائزة الثانية ضياء الحق نبيل حسن مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة الثالثة ايمان الأمير شاهين باحثة بكلية الآداب جامعة القاهرة.



وأكد رئيس الجامعة، أهمية موضوع المسابقة "المشروعات الصغيرة.. وآلية التنفيذ" في ظل اقتصاد السوق الحر واهتمام الدولة في الآونة الأخيرة بالمشروعات الصغيرة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، والتي تمثل قاطرة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي، من خلال مساعدة الشباب بصورة غير نمطية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وخلق التفكير الابتكاري لديهم في الحصول على فرصة عمل وانشاء مشروعات ذاتية تماشيًا مع سوق العمل، ودعم مجال ريادة الأعمال. وأضاف، أن نجاح المشروعات الصغيرة يُقاس بالعائد منه على الاقتصاد القومي، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الجامعة بجانب مؤسسات الدولة للمساهمة في استراتيجية التنمية المستدامة.



من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع من خلال الوقف الخيري للراحل المستشار محمد شوقي الفنجري سنويًا منذ عام 2005 تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري، وهي مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين في مختلف الجهات.



كما عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لمتابعة عمليات التطوير الجارية بالنادي والخدمات المقدمة لأعضائه في المجالات الثقافية والترفيهية والصحية وغيرها، إضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد الجارية بمسجد النادي.



وحضر اللقاء كل من الدكتور هاني جوهر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أسامة المليجي، نائب رئيس النادي، والدكتور نبيل خليل، أمين صندوق النادي، والدكتور هشام المناوي، سكرتير عام النادي، والدكتور محمد أنور زايد، عضو المجلس، والدكتور أحمد سمير، عضو المجلس، والدكتور لمياء أحمد، عضو المجلس، والدكتورة ريهام فتحي، عضو المجلس، والدكتورة الهام مبروك، عضو المجلس.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادي هدفها أن يكون النادي ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.



وأشاد أعضاء النادي، في الاجتماع، بالتقدم الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، في ظل رئاسة د. محمد الخشت، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة لدعم البحث العلمي والباحثين بالجامعة، ومنها رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2017 / 2018 بنسبة 25%، وفي عام 2019 بنسبة 100%، وصرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.



وأثنى أعضاء النادي على القرارات المتعلقة بدعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وإلغاء الرسوم والتبرعات الإجبارية التي كانت مفروضة على أعضاء هيئة التدريس، وزيادة مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل نظير تلك الخدمات.



من جانبه، أشار الدكتور هاني جوهر رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جهود إدارة النادي لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، من حيث تجديد المسجد، وملعب كرة القدم، والكافتيريات، وتجديد الشكل الخارجي، وتعيين مدير متفرغ لإدارة النادي، مضيفًا أن النادي ينظم لأعضائه الرحلات الداخلية ورحلات الحج والعمرة، وينظم احتفاليات بمناسبة الأعياد الرسمية لتنمية الوعي القومي لدى أعضائه.

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة، لتفقد انتهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث بمستشفى أبو الريش الياباني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني.ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بحسب بيان- باستمرار عمليات التطوير وفق الجدول الزمني والاستمرار بنفس القوة في تقديم خدمات متميزة للمرضى.وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بها وخدمات الطوارئ، لتكون بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أنه جار العمل في المرحلة الثانية من التطوير.من جانبها قالت الدكتور رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى شملت الانتهاء من تجديد قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وغرفة مراقبة المبنى داخليًا وخارجيًا، وأنه جار العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.