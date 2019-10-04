سيلفا كير: شكرا لمصر على دعم السلام في جنوب السودان

استقبل الرئيس سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، أحمد بهاء الدين، سفير مصر في جوبا، بمناسبة انتهاء فترة مهمته هناك.



وأعرب الرئيس سيلفا كير خلال اللقاء عن خالص تقديره وشكره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في بلاده، وخاصةً في مجال تأسيس مراكز تجميع القوات.



وفي المقابل، أكد السفير بهاء الدين على استمرار دعم وتعاون مصر مع جنوب السودان في جميع المجالات، خاصةً في مجالات الصحة والتعليم، وكذا العمل مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية ‪NPTC‬ حتى الوصول لخطوة تحقيق السلام في جميع أرجاء جنوب السودان.